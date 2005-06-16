Раздел: Россия
США обвинили правозащитные организации в работе на Россию
Предлагаемые США реформы могут спровоцировать "враждебные поправки.
Позиция, занятая Human Rights Watch и другими правозащитными организациями, способствовала выходу США из Совета ООН по правам человека, заявила постпред США в ООН Никки Хейли.Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила правозащитные организации в провале усилий США, направленных на реформирование Совета ООН по правам человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Deutsche Welle.
"Вам следует знать, что ваши усилия по блокированию переговоров и предотвращению реформы стали одним из факторов, которые подтолкнули США к выходу из состава Совета", - написала она в письме правозащитным организациям, выдержки из которого в четверг, 21 июня, публикует целый ряд информационных агентств и изданий.
"Вы встали на сторону России и Китая и против Соединенных Штатов по одному из ключевых вопросов, касающихся прав человека", - подчеркнула Хейли. Постпред США в ООН имела в виду послание Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) и еще 16 правозащитных организаций, направленное в ООН в мае. В этом послании выражалась обеспокоенность тем, что проект резолюции по реформированию Совета ООН по правам человека, внесенный США на Генассамблею всемирной организации, может ослабить права Совета.
В письме, в частности, отмечалось, что предлагаемые США реформы могут спровоцировать "враждебные поправки" со стороны Китая и России, направленные на подрыв работы Совета по правам человека. "Такие враждебные предложения могут получить широкую поддержку, и США, возможно, не удастся остановить их", - предупредил, в частности, директор HRW по делам ООН Луи Шарбонно. В конце концов, США сняли свои предложения по реформированию Совета ООН по правам человека, опасаясь поражения на Генассамблее.
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Никки Хейли в своем письме обвинила правозащитные организации в деструктивной роли, выразившейся в их отказе поддержать усилия США, направленные на снятие вопроса о политике Израиля с повестки дня Совета ООН по правам человека. 20 июня Хейли объявила о выходе США из состава Совета, обвинив его членов в лицемерии и бескомпромиссном антиизраильском уклоне.
Позиция, занятая Human Rights Watch и другими правозащитными организациями, способствовала выходу США из Совета ООН по правам человека, заявила постпред США в ООН Никки Хейли.Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила правозащитные организации в провале усилий США, направленных на реформирование Совета ООН по правам человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Deutsche Welle.
"Вам следует знать, что ваши усилия по блокированию переговоров и предотвращению реформы стали одним из факторов, которые подтолкнули США к выходу из состава Совета", - написала она в письме правозащитным организациям, выдержки из которого в четверг, 21 июня, публикует целый ряд информационных агентств и изданий.
"Вы встали на сторону России и Китая и против Соединенных Штатов по одному из ключевых вопросов, касающихся прав человека", - подчеркнула Хейли. Постпред США в ООН имела в виду послание Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) и еще 16 правозащитных организаций, направленное в ООН в мае. В этом послании выражалась обеспокоенность тем, что проект резолюции по реформированию Совета ООН по правам человека, внесенный США на Генассамблею всемирной организации, может ослабить права Совета.
В письме, в частности, отмечалось, что предлагаемые США реформы могут спровоцировать "враждебные поправки" со стороны Китая и России, направленные на подрыв работы Совета по правам человека. "Такие враждебные предложения могут получить широкую поддержку, и США, возможно, не удастся остановить их", - предупредил, в частности, директор HRW по делам ООН Луи Шарбонно. В конце концов, США сняли свои предложения по реформированию Совета ООН по правам человека, опасаясь поражения на Генассамблее.
Читайте также: США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны
Никки Хейли в своем письме обвинила правозащитные организации в деструктивной роли, выразившейся в их отказе поддержать усилия США, направленные на снятие вопроса о политике Израиля с повестки дня Совета ООН по правам человека. 20 июня Хейли объявила о выходе США из состава Совета, обвинив его членов в лицемерии и бескомпромиссном антиизраильском уклоне.
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