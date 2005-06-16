Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

США обвинили правозащитные организации в работе на Россию

США обвинили правозащитные организации в работе на Россию

Похожие новости по теме

России грозит исключение из Совета Европы Россию в ближайшее время могут исключить из Совета Европы.

Россию не переизбрали в новый состав Совета ООН Решение Совета по правам человека – новый шаг к самоизоляции России

Россия проиграла выборы в Совет ООН по правам человека За РФ проголосовали 112 стран, в то время как победу одержала Венгрия, получившая 144 голосов.