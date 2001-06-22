Раздел: Россия
В Казахстане сносят советские памятники и переименовывают улицы
В Кзахстане по указу лидера Нурсултана Назарбаева проводится масштабная декоммунизация: сносятся советские памятники, переименовываются населенные пункты, улицы и площади.
Отмечается, что на днях в городе Есиле был снесен памятник советскому лидеру Владимиру Ленину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Диалог.ua.
До этого в Актобе был уничтожен монумент первому главе Казахской ССР Левону Мирзояну, участвовавшему в репрессиях 1937 года.
А накануне 9 мая казахи снесли целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим во Второй мировой войне.
Кроме того, массово переименовываются "идеологически устаревшие" советские названия населенных пунктов, проспектов, площадей и улиц.
Читайте также: В Польше снесут советские памятники
Вместе с тем участились и случаи вандализма на еще не снесенных коммунистических монументах. Казахи явно не питают теплых чувств к этой странице своей истории и пытаются избавиться от напоминаний.
Отмечается, что на днях в городе Есиле был снесен памятник советскому лидеру Владимиру Ленину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Диалог.ua.
До этого в Актобе был уничтожен монумент первому главе Казахской ССР Левону Мирзояну, участвовавшему в репрессиях 1937 года.
А накануне 9 мая казахи снесли целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим во Второй мировой войне.
Кроме того, массово переименовываются "идеологически устаревшие" советские названия населенных пунктов, проспектов, площадей и улиц.
Читайте также: В Польше снесут советские памятники
Вместе с тем участились и случаи вандализма на еще не снесенных коммунистических монументах. Казахи явно не питают теплых чувств к этой странице своей истории и пытаются избавиться от напоминаний.
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