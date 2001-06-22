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Раздел: Россия  
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В центре Москвы ограбили дочь Андрея Миронова

В центре Москвы ограбили дочь Андрея МироноваВ центре Москвы ограбили квартиру Марии Мироновой - дочери известного актера театра и кино.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Миронова в своем Instagram сообщила, что ее ограбили прямо на Садовом кольце и попросила поклонников быть бдительнее, однако не уточнила, что именно у нее украли.

По данным источника, Миронова рассказала полицейским, что она обнаружила пропажу на Смоленской-Сенной площади: оказалось, у нее тайно похитили $3 тысячи.

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Известно, что в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба". Сейчас обстоятельства инцидента выясняются, полицейские опрашивают очевидцев.
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 Теги: Миронов, дочь, ограбление, Москва, квартира

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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