Раздел: Россия
Туристов «кинули» с жильем в России
Мексиканцы забронировали номера еще в феврале.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало расследование в отношении гостиницы «Сенатор», которая отказалась заселять болельщиков из Мексики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«В связи с появлением в СМИ информации об отказе гостиницы «Сенатор» в заселении граждан из Мексики в забронированных ранее номерах управлением Роспотребнадзора по Свердловской области возбуждено административное дело и проводится административное расследование по изложенным в информации фактам», — говорится в сообщении.
По данным портала 66.RU, мексиканцы забронировали номера еще в феврале и заплатили за две ночи (c 26 по 28 июня) 260 тысяч рублей. Однако, когда они приехали в гостиницу, половине из них отказали в проживании, а еще пятерых поселили в одном номере вместо двух.
«Все счета от отеля нами оплачены. Они не имеют права не предоставить номера. Либо должны вернуть деньги, либо предоставить номера», — прокомментировала ситуацию руководитель турагентства Ruski Tours.
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Ранее в июне сотрудник московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Иностранцы забронировали отель в 2017 году, однако в начале июня 2018 года менеджер Павел отправил им неграмотное письмо на английском с информацией о том, что цены на номер уже в пять раз выше, чем были на момент брони.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало расследование в отношении гостиницы «Сенатор», которая отказалась заселять болельщиков из Мексики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«В связи с появлением в СМИ информации об отказе гостиницы «Сенатор» в заселении граждан из Мексики в забронированных ранее номерах управлением Роспотребнадзора по Свердловской области возбуждено административное дело и проводится административное расследование по изложенным в информации фактам», — говорится в сообщении.
По данным портала 66.RU, мексиканцы забронировали номера еще в феврале и заплатили за две ночи (c 26 по 28 июня) 260 тысяч рублей. Однако, когда они приехали в гостиницу, половине из них отказали в проживании, а еще пятерых поселили в одном номере вместо двух.
«Все счета от отеля нами оплачены. Они не имеют права не предоставить номера. Либо должны вернуть деньги, либо предоставить номера», — прокомментировала ситуацию руководитель турагентства Ruski Tours.
Читайте также: Российские звезды плачутся, что их "кинули" в Крыму
Ранее в июне сотрудник московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Иностранцы забронировали отель в 2017 году, однако в начале июня 2018 года менеджер Павел отправил им неграмотное письмо на английском с информацией о том, что цены на номер уже в пять раз выше, чем были на момент брони.
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