Раздел: Россия
Ложная тревога: в Самаре эвакуировали сразу три ТЦ
На месте работают сотрудники скорой помощи, кинологи и полиция.
Через три дня в Самаре состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018. В Самаре эвакуированы три торговых центра из-за сообщений о минировании. Сотрудники полиции работают на территории ТЦ "Космопорт", "Аврора" и "Гудок", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По информации издания "Регион Самара", это может быть учебная тревога. Агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает, что правоохранительные органы проверили один из торговых центров и не нашли ничего подозрительного.
Самара - один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. 2 июля там состоится матч 1/8 финала между Бразилией и Мексикой.
Осенью 2017 года в России были эвакуированы десятки тысяч человек после волны анонимных звонков о минировании.
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Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали сразу в нескольких городах по всей стране: от Москвы до Дальнего Востока.
Через три дня в Самаре состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018. В Самаре эвакуированы три торговых центра из-за сообщений о минировании. Сотрудники полиции работают на территории ТЦ "Космопорт", "Аврора" и "Гудок", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По информации издания "Регион Самара", это может быть учебная тревога. Агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает, что правоохранительные органы проверили один из торговых центров и не нашли ничего подозрительного.
Самара - один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. 2 июля там состоится матч 1/8 финала между Бразилией и Мексикой.
Осенью 2017 года в России были эвакуированы десятки тысяч человек после волны анонимных звонков о минировании.
Читайте также: Снова подрос: в Сети высмеяли очередное изменение роста Путина
Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали сразу в нескольких городах по всей стране: от Москвы до Дальнего Востока.
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