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Раздел: Россия  
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Ложная тревога: в Самаре эвакуировали сразу три ТЦ

Ложная тревога: в Самаре эвакуировали сразу три ТЦ На месте работают сотрудники скорой помощи, кинологи и полиция.

Через три дня в Самаре состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018. В Самаре эвакуированы три торговых центра из-за сообщений о минировании. Сотрудники полиции работают на территории ТЦ "Космопорт", "Аврора" и "Гудок", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

По информации издания "Регион Самара", это может быть учебная тревога. Агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает, что правоохранительные органы проверили один из торговых центров и не нашли ничего подозрительного.

Самара - один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. 2 июля там состоится матч 1/8 финала между Бразилией и Мексикой.

Осенью 2017 года в России были эвакуированы десятки тысяч человек после волны анонимных звонков о минировании.

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Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали сразу в нескольких городах по всей стране: от Москвы до Дальнего Востока.
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 Теги: Самара, ТЦ, эвакуация

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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