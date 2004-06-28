» » "Газпром" проиграл в Стокгольмском арбитраже еще один раз
Раздел: Россия  
0

"Газпром" проиграл в Стокгольмском арбитраже еще один раз

"Газпром" проиграл в Стокгольмском арбитраже еще один раз"Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ.

Стокгольмский арбитраж в своем промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского "Газпрома" снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, по которому российская компания поставляет газ Польше, говорится в сообщении пресс-службы польской компании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержку существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петр Возняк.

Отмечается, что в течение многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ для Польши. Соответственно, цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.

Читайте также: Газпром обещает не прекращать транзит газа через Украину

В "Газпроме" подтвердили, что "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать $ 2,6 млрд в Швейцарии. Nord Stream 2 AG, в офисе которого провели опись имущества, получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Газпром, Стокгольм, арбитраж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
     714
     0

Похожие новости по теме

Министр энергетики РФ рассказал, что будет с транзитом газа через Украину Министр энергетики РФ рассказал, что будет с транзитом газа через Украину

Чиновник прокомментировал действия российского "Газпрома".

Россия рассчитывает на невиданный экспорт газа Россия рассчитывает на невиданный экспорт газа

Крупнейшими покупателями "Газпрома" остаются Германия, Турция и Италия.

Польша собирается наказать «Газпром» за некачественный газ Польша собирается наказать «Газпром» за некачественный газ

Проблемы с российским газом могут поставить под угрозу отопительный сезон в Польше.

«Газпром» судится с туркменами «Газпром» судится с туркменами

"Газпром" судится с "Туркменгазом" в Стокгольмском арбитраже.

"Газпром" задумался об отказе от транзита через Украину

Если о ставке транзита договориться не удастся, российский холдинг будет отстаивать свою позицию в Стокгольмском арбитраже.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх