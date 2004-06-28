Раздел: Россия
"Газпром" проиграл в Стокгольмском арбитраже еще один раз
"Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ.
Стокгольмский арбитраж в своем промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского "Газпрома" снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, по которому российская компания поставляет газ Польше, говорится в сообщении пресс-службы польской компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержку существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петр Возняк.
Отмечается, что в течение многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ для Польши. Соответственно, цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.
Читайте также: Газпром обещает не прекращать транзит газа через Украину
В "Газпроме" подтвердили, что "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать $ 2,6 млрд в Швейцарии. Nord Stream 2 AG, в офисе которого провели опись имущества, получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома".
Стокгольмский арбитраж в своем промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского "Газпрома" снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, по которому российская компания поставляет газ Польше, говорится в сообщении пресс-службы польской компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержку существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петр Возняк.
Отмечается, что в течение многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ для Польши. Соответственно, цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.
Читайте также: Газпром обещает не прекращать транзит газа через Украину
В "Газпроме" подтвердили, что "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать $ 2,6 млрд в Швейцарии. Nord Stream 2 AG, в офисе которого провели опись имущества, получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома".
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