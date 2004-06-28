» » В России люди вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
Раздел: Россия  
0

В России люди вышли на протесты против повышения пенсионного возраста

В России люди вышли на протесты против повышения пенсионного возрастаУчастники митинга призвали власть отказаться от законопроекта о пенсионной реформе.

В России в воскресенье проходят акции протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

Так, более полтысячи человек собрались 1 июля в столице Еврейского автономного округа России Биробиджани. Они принесли с собой плакаты с такими лозунгами, как «Голодный пенсионер - это позор государства» и «Умри до выхода на пенсию».

На Дальнем Востоке митинги состоялись в городах Комсомольск-на-Амуре, Владивосток и Хабаровск. В г.Владивосток митинг даже не был согласован с местной властью.

Читайте также: МВФ требует повышения пенсионного возраста, – министр

В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста собралось около 4500 человек. Спикеры требовали отменить принятие скандального законопроекта о пенсионной реформе, многие также выступали за отставку правительства Дмитрия Медведева.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: митинг, Россия, пенсионеры

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
     102
     0

Похожие новости по теме

В России митингуют против повышения пенсионного возраста В России митингуют против повышения пенсионного возраста

Акции проходят 1 июля в крупных города, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу.

В семи городах России разрешили провести митинги Навального В семи городах России разрешили провести митинги Навального

Администрации семи российских городов дали разрешение на проведение митингов против повышения пенсионного возраста, которые анонсировал оппозиционер Алексей Навальный.

В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями

В России началось слияние «протестных электоратов».

В России митингуют против повышения пенсионного возраста В России митингуют против повышения пенсионного возраста

Митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин прошел в российском Новосибирске.

В России всерьез задумались над повышением пенсионного возраста В России всерьез задумались над повышением пенсионного возраста

Валентина Матвиенко объяснила, почему в РФ надо повышать пенсионный возраст.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх