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Раздел: Россия  
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Племянница Скрипаля начала политическую карьеру в России

Племянница Скрипаля начала политическую карьеру в России
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория начинает политическую карьеру в родном Ярославле — женщину выдвинули кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии «Справедливая Россия».

Об этом заявил представитель совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Он признал, что в настоящее время Виктория не является членом партии, однако готова получить партбилет.

Списки кандидатов планируется подать в региональную избирательную комиссию на этой неделе. Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Виктория получила известность после отравления своих родственников в Великобритании — ее регулярно приглашали на российское ТВ, где она в т. ч. делала заявления о давлении спецслужб на свою сестру Юлию.

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами бактериологического оружия на территории Британии в начале марта 2018 года. Против них использовали отравляющее вещество «Новичок». Оба выжили. На данный момент полиция смогла установить, что к отравлению причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день после инцидента.
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 Теги: Россия, политика, Ярославль, Скрипаль

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Сегодня, 14:16 » Автор: Алена Шимко
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