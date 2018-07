России предрекли дефолт

Аналитики предсказали, что в скором времени в мире может произойти очередной финансовый кризис, подобный тому, что был в 1997–1998 годах, сообщают российские медиа.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info Отметим, что кризис 1998 года охватил большое количество государств мира, но и не обошел Российскую Федерацию. Экономический кризис этого года стал одним из самых тяжелых в истории страны. Так, в августе было объявлено о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Специалисты основными причинами дефолта назвали огромный госдолг России, кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырье, а также популистскую экономическую политику государства. Главной особенностью кризиса стало то, что в мировой истории еще не было ни одного случая, когда государство объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.Кризис привел к значительному разрушению экономической ситуации в стране. Сократился объем выпуска промышленной продукции и сельского хозяйства. Также дефолт отразился на экономической ситуации ряда стран, в которых сократилась доля экспорта в РФ.И вот теперь, в 2018 году специалисты спрогнозировали повторение мирового кризиса. Согласно данным экспертов из американской компании Bank of America, в настоящее время существует угроза финансового кризиса, которая связана с повторением трендов на рынках, пишет Bloomberg.Эксперты отметили, что текущая ситуация на рынке схожа с ситуацией 1998 года. Так, ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт подчеркнул, что на события того времени указывает сокращение рынков развивающихся стран, а также устойчивый рост в США. Однако на финансовую ситуацию повлияли и другие факторы: падение стоимости валют развивающихся стран на фоне усиления США.Отметим, что в настоящее время ситуацию уже прокомментировали в России. В Кремле отметили, что не верят такому прогнозу аналитиков. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что наверняка в мировой экономике все будет хорошо. «Я не знаю чем они (аналитики Bank of America – прим.ред.) руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию», – сказал Песков в разговоре с журналистами. Кроме того он подчеркнул, комментируя прогноз о возможном дефолте, что «наверняка» все будет хорошо.