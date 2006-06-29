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Раздел: Россия  
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В Москве лифт с пассажиром упал с высоты 40 этажа

В Москве лифт с пассажиром упал с высоты 40 этажа
В одном из жилых комплексов Москвы (р-н Ховрино), лифт с человеком упал с сорокового этажа.

Пока нет информации о причинах инцидента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вета.

На ул. Дыбенко, д. 38 (ЖК "Корона Севера") прибыли спасатели, о состоянии пассажира, находившегося в момент падения в лифте, ничего не сообщают.

Это впервые, когда в этом жилом доме, с сорокового этажа рухнул пассажирский лифт.

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На месте аварии работают экстренные службы, подробной информации пока нет.
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 Теги: Россия, Москва, лифт, падение

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Сегодня, 17:39 » Автор: Алена Шимко
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