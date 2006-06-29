Раздел: Россия
В Москве лифт с пассажиром упал с высоты 40 этажа
В одном из жилых комплексов Москвы (р-н Ховрино), лифт с человеком упал с сорокового этажа.
Пока нет информации о причинах инцидента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вета.
На ул. Дыбенко, д. 38 (ЖК "Корона Севера") прибыли спасатели, о состоянии пассажира, находившегося в момент падения в лифте, ничего не сообщают.
Это впервые, когда в этом жилом доме, с сорокового этажа рухнул пассажирский лифт.
Читайте также: Львов: с высоты шестого этажа упал мужчина
На месте аварии работают экстренные службы, подробной информации пока нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
678
0
Также советуем посмотреть
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
Оставьте свой комментарий