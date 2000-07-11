Российский суд назначил крупный штраф активистке Pussy Riot

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Акцию провели в Якутске, где в одной из тюрем находится украинский режиссер.

Заключенная Мария Алехина, член организации Pussy Riot, которая в настоящее время отбывает два года лишения свободы в исправительной колонии в городе Березники в Пермском краю, может быть переведена в другое исправительное учреждение. Областная прокуратура потребовала, чтобы Алехина была переведена в другую тюрьму. Такое