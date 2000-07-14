» » В России на заводе произошел взрыв
Раздел: Россия  
0

В России на заводе произошел взрыв

В России на заводе произошел взрывИнцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть".

Один из пострадавших при взрыве на предприятии в Лянторе (ХМАО) (Россия) скончался от тяжелых травм, сообщил руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Утром 13 июля на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне Лянтора Сургутского района, взорвался агрегат для очистки промышленных труб. По информации прокуратуры, инцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть", дочернего предприятия компании "Сургутнефтегаз". В результате происшествия пострадали семь работников, двое из них получили тяжелые травмы.

"Один пациент вчера, к сожалению, скончался из-за тяжести травм. Второй пациент вчера был прооперирован. Он остается в тяжелом состоянии, лечение продолжает в травмцентре Сургута", — сказал собеседник агентства, уточнив, что угрозы жизни остальным пострадавшим нет.

Читайте также: В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда в связи с инцидентом. По версии следствия, взрыв на объекте произошел из-за разгерметизации одной из литиевых батарей, которыми обеспечивалась работа агрегата. Батарея разорвалась после взаимодействия с кислородом, из-за чего произошел выброс элементов оборудования, которыми и были травмированы рабочие. Указанный агрегат и элементы его питания, как отмечалось в сообщении ведомства, будут направлены на техническую экспертизу для проверки на предмет исправности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, взрыв, завод

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
     343
     0

Похожие новости по теме

Взрыв на российском судостроительном заводе: есть жертвы Взрыв на российском судостроительном заводе: есть жертвы

Сообщается об одном погибшем и 11 пострадавших.

Взрыв на пороховом заводе: число погибших возросло до четырех Взрыв на пороховом заводе: число погибших возросло до четырех

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Взрыв на нефтяном месторождении в России, есть жертвы Взрыв на нефтяном месторождении в России, есть жертвы

В результате взрыва погиб один человек, двое получили ранения различной степени тяжести.

На пороховом заводе под Тамбовом произошел мощный взрыв: один человек погиб На пороховом заводе под Тамбовом произошел мощный взрыв: один человек погиб

Взрыв разрушил два здания.

Взрыв под Саратовом: число пострадавших возросло до 12 Взрыв под Саратовом: число пострадавших возросло до 12

Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх