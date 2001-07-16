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Раздел: Россия  
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Российское МВД уличили в сокрытии негативных новостей во время ЧМ-2018

Российское МВД уличили в сокрытии негативных новостей во время ЧМ-2018 Статистика наглядно подтверждает факт замалчивания.

Во время чемпионата мира по футболу в России на сайтах региональных управлений министерства внутренних дел России в 19 областях вышло 14 новостей "негативного" характера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

По данным российского издания, со дня начала футбольного турнира и до его окончания (14 июня – 15 июля) в 19 регионах страны количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах — сократилось в разы.

В большинстве регионов России "негативные" публикации перестали появляться с 7 июня. Во многих случаях за время чемпионата мира в регионах не появилось ни одной новости "негативного" содержания.

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Для сравнения, на сайте МВД в Пензенской области в течение месяца до начала турнира опубликовали 196 новостей "негативного" характера, в то время как во время ЧМ аналогичных сообщений не было вовсе.

Российское МВД уличили в сокрытии негативных новостей во время ЧМ-2018
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 Теги: ЧМ-2018, новости

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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