Раздел: Россия
Российское МВД уличили в сокрытии негативных новостей во время ЧМ-2018
Статистика наглядно подтверждает факт замалчивания.
Во время чемпионата мира по футболу в России на сайтах региональных управлений министерства внутренних дел России в 19 областях вышло 14 новостей "негативного" характера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По данным российского издания, со дня начала футбольного турнира и до его окончания (14 июня – 15 июля) в 19 регионах страны количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах — сократилось в разы.
В большинстве регионов России "негативные" публикации перестали появляться с 7 июня. Во многих случаях за время чемпионата мира в регионах не появилось ни одной новости "негативного" содержания.
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Для сравнения, на сайте МВД в Пензенской области в течение месяца до начала турнира опубликовали 196 новостей "негативного" характера, в то время как во время ЧМ аналогичных сообщений не было вовсе.
Во время чемпионата мира по футболу в России на сайтах региональных управлений министерства внутренних дел России в 19 областях вышло 14 новостей "негативного" характера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По данным российского издания, со дня начала футбольного турнира и до его окончания (14 июня – 15 июля) в 19 регионах страны количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах — сократилось в разы.
В большинстве регионов России "негативные" публикации перестали появляться с 7 июня. Во многих случаях за время чемпионата мира в регионах не появилось ни одной новости "негативного" содержания.
Читайте также: Россия примет меры в ответ на увеличение военного бюджета стран НАТО
Для сравнения, на сайте МВД в Пензенской области в течение месяца до начала турнира опубликовали 196 новостей "негативного" характера, в то время как во время ЧМ аналогичных сообщений не было вовсе.
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