» » В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы
Раздел: Россия  
0

В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы

В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформыВ Москве на протест собрались полторы тысячи активистов.

В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. 14 участников неразрешенного митинга задержали в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Не менее 400 человек прошли в центре города с символическими красными карточками в руках. В Москве на протест собрались полторы тысячи активистов. Сегодня Госдума России должна голосовать за изменения в пенсионное законодательство. Россияне выступают в целом против повышения пенсионного возраста.

Ранее мы писали, что в России уже жестко отреагировали на такие новости. Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.

Читайте также: В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями

Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, реформа, пенсия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
     249
     0

Похожие новости по теме

В России не утихают уличные акции против повышения пенсионного возраста В России не утихают уличные акции против повышения пенсионного возраста

Люди начали собираться на площади.

В России люди вышли на протесты против повышения пенсионного возраста В России люди вышли на протесты против повышения пенсионного возраста

Участники митинга призвали власть отказаться от законопроекта о пенсионной реформе.

В России разрешили провести акции протеста Навальному В России разрешили провести акции протеста Навальному

Власти Москвы отказали представителям оппозиции.

В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями

В России началось слияние «протестных электоратов».

То ли еще будет: стало известно о «ягодках» пенсионной реформы в России То ли еще будет: стало известно о «ягодках» пенсионной реформы в России

Пенсионерам в РФ станет жить еще хуже.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх