Раздел: Россия
В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы
В Москве на протест собрались полторы тысячи активистов.
В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. 14 участников неразрешенного митинга задержали в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Не менее 400 человек прошли в центре города с символическими красными карточками в руках. В Москве на протест собрались полторы тысячи активистов. Сегодня Госдума России должна голосовать за изменения в пенсионное законодательство. Россияне выступают в целом против повышения пенсионного возраста.
Ранее мы писали, что в России уже жестко отреагировали на такие новости. Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.
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Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже.
В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. 14 участников неразрешенного митинга задержали в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Не менее 400 человек прошли в центре города с символическими красными карточками в руках. В Москве на протест собрались полторы тысячи активистов. Сегодня Госдума России должна голосовать за изменения в пенсионное законодательство. Россияне выступают в целом против повышения пенсионного возраста.
Ранее мы писали, что в России уже жестко отреагировали на такие новости. Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.
Читайте также: В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями
Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже.
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