Раздел: Россия
Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили "ряд международных и региональных вопросов"
Особое внимание президенты уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования.
Президенты Франции и России в субботу провели телефонный разговор, во время которого обсудили "ряд международных и региональных вопросов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"В продолжение переговоров, которые состоялись 15 июля в Москве, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем", - говорится в сообщении.
Как утверждается, особое внимание президенты уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по содействию населению в Восточной Гуте.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Груз направлен в Сирию в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и России, сообщает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июля, за несколько часов до финала чемпионата мира по футболу-2018.
Читайте также: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ряд международных и региональных вопросов, "в первую очередь ситуацию, которая сейчас сложилась в Сирии".
Президенты Франции и России в субботу провели телефонный разговор, во время которого обсудили "ряд международных и региональных вопросов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"В продолжение переговоров, которые состоялись 15 июля в Москве, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем", - говорится в сообщении.
Как утверждается, особое внимание президенты уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по содействию населению в Восточной Гуте.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Груз направлен в Сирию в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и России, сообщает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июля, за несколько часов до финала чемпионата мира по футболу-2018.
Читайте также: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ряд международных и региональных вопросов, "в первую очередь ситуацию, которая сейчас сложилась в Сирии".
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