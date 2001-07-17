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Раздел: Россия  
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Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили "ряд международных и региональных вопросов"

Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили "ряд международных и региональных вопросов"Особое внимание президенты уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования.

Президенты Франции и России в субботу провели телефонный разговор, во время которого обсудили "ряд международных и региональных вопросов".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"В продолжение переговоров, которые состоялись 15 июля в Москве, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем", - говорится в сообщении.

Как утверждается, особое внимание президенты уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по содействию населению в Восточной Гуте.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Груз направлен в Сирию в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и России, сообщает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июля, за несколько часов до финала чемпионата мира по футболу-2018.

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Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ряд международных и региональных вопросов, "в первую очередь ситуацию, которая сейчас сложилась в Сирии".
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 Теги: Путин, Макрон, разговор

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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