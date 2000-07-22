» » В центре столицы РФ появилось напоминание о Сенцове
Раздел: Россия  
0

В центре столицы РФ появилось напоминание о Сенцове

В центре столицы РФ появилось напоминание о Сенцове Неподалеку от здания российского правительства появился баннер.

В Москве рядом со зданием правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что акцию провели активисты московского отделения "Открытой России" с требованием освободить всех политзаключенных.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

5 июля двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".

Читайте также: Джихад по-российски: боевики ИГИЛ начали убивать полицейских в РФ

19 июля стало известно, что Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову в том, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москва, Олег Сенцов

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     147
     0

Похожие новости по теме

Сестра Сенцова обвинила украинские СМИ в Сестра Сенцова обвинила украинские СМИ в "информационной войне"

Сестра политзаключенного Наталья Каплан считает, что ряд СМИ играют в информационной войне на стороне врага.

В Москве задержали актеров за раздачу листовок в поддержку Сенцова В Москве задержали актеров за раздачу листовок в поддержку Сенцова

В последние годы театр переживает конфликт с российской властью.

В Москве развернули большой баннер в поддержку Олега Сенцова В Москве развернули большой баннер в поддержку Олега Сенцова

На митинге было задержано три человека.

В Москве власти не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова В Москве власти не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова

Власти отказали в проведении акции.

Российская прокуратура не хочет отпускать из-под ареста режиссера Сенцова Российская прокуратура не хочет отпускать из-под ареста режиссера Сенцова

Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в мае в Крыму.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх