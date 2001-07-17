Раздел: Россия
В России насчитали сотни тысяч рабов
В современном рабстве находятся 40,3 миллиона человек.
В России в современном рабстве, по данным составителей ежегодного рейтинга Global Slavery Index, находятся 794 тысячи человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
РФ, таким образом, вошла в число 10 стран, на территории которых проживает наибольшее количество современных рабов, – сообщает Медуза.
В общем рейтинге распространения рабства, при составлении которого учитывается ряд параметров, включая соотношение рабов и свободных граждан, Россия заняла 64 место из 167.
Составители рейтинга также отметили, что РФ входит в число стран, власти которых не предпринимают никаких усилий для ограничения экспорта (или иных источников финансирования) продукции, которая может производиться с использованием рабского труда.
В число таких отраслей составители Global Slavery Index, включают производство электронной техники, текстильную промышленность, а также рыболовство и выращивание и переработку какао-бобов и сахарного тростника.
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Всего в мире в современном рабстве, по данным Global Slavery Index, находятся 40,3 миллиона человек. По сравнению с докладом 2016 года, число рабов в мире сократилось более чем на пять миллионов человек.
Global Slavery Index составляет неправительственный фонд Walk Free Foundation.
В России в современном рабстве, по данным составителей ежегодного рейтинга Global Slavery Index, находятся 794 тысячи человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
РФ, таким образом, вошла в число 10 стран, на территории которых проживает наибольшее количество современных рабов, – сообщает Медуза.
В общем рейтинге распространения рабства, при составлении которого учитывается ряд параметров, включая соотношение рабов и свободных граждан, Россия заняла 64 место из 167.
Составители рейтинга также отметили, что РФ входит в число стран, власти которых не предпринимают никаких усилий для ограничения экспорта (или иных источников финансирования) продукции, которая может производиться с использованием рабского труда.
В число таких отраслей составители Global Slavery Index, включают производство электронной техники, текстильную промышленность, а также рыболовство и выращивание и переработку какао-бобов и сахарного тростника.
Читайте также: В Киеве насчитали три сотни незаконных новостроек
Всего в мире в современном рабстве, по данным Global Slavery Index, находятся 40,3 миллиона человек. По сравнению с докладом 2016 года, число рабов в мире сократилось более чем на пять миллионов человек.
Global Slavery Index составляет неправительственный фонд Walk Free Foundation.
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