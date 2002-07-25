В России задержали напавшего на полицейского с ножом

Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.



Сегодня рано утром был задержан 18-летний уроженец Чечни, который 27 июля совершил нападение с ножом на полицейского рядом со зданием посольства Словакии, пишет



Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области, задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская. В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Нападавшим оказался уроженец Чечни 2000 года рождения.



Читайте также: Николаев: преступник искромсал ножом полицейского



По словам полицейского, подозреваемый напал на него со спины. Полицеский достал пистолет, но не смог открыть огонь, поскольку его руки были скользкими от крови и он не сумел передернуть затвор. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня рано утром был задержан 18-летний уроженец Чечни, который 27 июля совершил нападение с ножом на полицейского рядом со зданием посольства Словакии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Front news International Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области, задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская. В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Нападавшим оказался уроженец Чечни 2000 года рождения.По словам полицейского, подозреваемый напал на него со спины. Полицеский достал пистолет, но не смог открыть огонь, поскольку его руки были скользкими от крови и он не сумел передернуть затвор.



