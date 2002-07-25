Раздел: Россия
В России задержали напавшего на полицейского с ножом
Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.
Сегодня рано утром был задержан 18-летний уроженец Чечни, который 27 июля совершил нападение с ножом на полицейского рядом со зданием посольства Словакии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Front news International
Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области, задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская. В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нападавшим оказался уроженец Чечни 2000 года рождения.
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По словам полицейского, подозреваемый напал на него со спины. Полицеский достал пистолет, но не смог открыть огонь, поскольку его руки были скользкими от крови и он не сумел передернуть затвор.
Сегодня рано утром был задержан 18-летний уроженец Чечни, который 27 июля совершил нападение с ножом на полицейского рядом со зданием посольства Словакии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Front news International
Ранено было командира взвода по охране посольств и консульств.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области, задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская. В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нападавшим оказался уроженец Чечни 2000 года рождения.
Читайте также: Николаев: преступник искромсал ножом полицейского
По словам полицейского, подозреваемый напал на него со спины. Полицеский достал пистолет, но не смог открыть огонь, поскольку его руки были скользкими от крови и он не сумел передернуть затвор.
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