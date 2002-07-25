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Раздел: Россия  
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В России умер известный пропагандист Кремля

В России умер известный пропагандист КремляПричины трагедии не указываются

Сегодня, 29 июля, стало известно о гибели в Москве известного пропагандиста Кремля Михаила Смирнова. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Следует уточнить, что мужчине на момент трагедии было 59 лет. За это время пропагандист сумел поработать в Дели и Мадрасе, после чего перешел работать в российский "Интерфакс". Далее он руководил главным выпуском Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Примечательно, что причины трагедии не разглашаются. Вместо этого журналисты лишь высказывают соболезнования и слова поддержки родным и близким Смирнова.

В России умер известный пропагандист Кремля
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 Теги: Россия, Кремль

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Сегодня, 16:10 » Автор: Татьяна Ларина
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