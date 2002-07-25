Раздел: Россия
В России пьяный водитель наехал на полицейских
Нетрезвый водитель врезался в сотрудников ГИБДД, когда они оформляли материалы о правонарушении на другого водителя.
В российском Иркутске пьяный водитель наехал на полицейских, пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Предварительным следствием установлено, в ночное время 29 июля на Иркутном мосту в результате наезда нетрезвого водителя автомобиля Ford на сотрудников полиции пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.
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На данный момент водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд следственных мероприятий.
В российском Иркутске пьяный водитель наехал на полицейских, пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Предварительным следствием установлено, в ночное время 29 июля на Иркутном мосту в результате наезда нетрезвого водителя автомобиля Ford на сотрудников полиции пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.
Читайте также: В России пьяный водитель отправил на больничную койку троих полицейских
На данный момент водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд следственных мероприятий.
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