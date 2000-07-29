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Раздел: Россия  
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В России потерпел крушение вертолет, погиб пилот

В России потерпел крушение вертолет, погиб пилотВертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей в Краснодарском крае.

В нем находился один пилот, он погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Краснодарском крае России пилот погиб в результате крушения вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, авария вертолета произошла утром в четверг в районе станицы Новомышастовская. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей. В нем находился один пилот.

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Следователи выехали на место происшествия. По факту происшествия начата доследственная проверка. Сейчас уточняется причина ЧП.
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 Теги: Россия, вертолет, крушение, жертва

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Сегодня, 14:16 » Автор: Алена Шимко
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