Раздел: Россия
В России потерпел крушение вертолет, погиб пилот
Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей в Краснодарском крае.
В нем находился один пилот, он погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Краснодарском крае России пилот погиб в результате крушения вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, авария вертолета произошла утром в четверг в районе станицы Новомышастовская. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей. В нем находился один пилот.
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Следователи выехали на место происшествия. По факту происшествия начата доследственная проверка. Сейчас уточняется причина ЧП.
В нем находился один пилот, он погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Краснодарском крае России пилот погиб в результате крушения вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, авария вертолета произошла утром в четверг в районе станицы Новомышастовская. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей. В нем находился один пилот.
Читайте также: В России потерпел крушение военный вертолет.
Следователи выехали на место происшествия. По факту происшествия начата доследственная проверка. Сейчас уточняется причина ЧП.
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