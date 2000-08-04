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Раздел: Россия  
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В Москве горит крупный торговый центр, продолжается эвакуация

В Москве горит крупный торговый центр, продолжается эвакуацияВ России горит еще один торговый центр.

В Москве горит крупный торговый центр «Афимолл», из здания эвакуируют людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

«В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют», – сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным горит что-то на девятом этаже здания.

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 Теги: Россия, Москва, торговый центр, пожар

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Сегодня, 12:38 » Автор: Алена Шимко
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