Раздел: Россия
В Москве горит крупный торговый центр, продолжается эвакуация
В России горит еще один торговый центр.
В Москве горит крупный торговый центр «Афимолл», из здания эвакуируют людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют», – сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным горит что-то на девятом этаже здания.
Читайте также: В Москве горит торговый центр
В центре Москвы загорелся торговый центр, посетителей эвакуируют.
В Москве горит крупный торговый центр «Афимолл», из здания эвакуируют людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют», – сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным горит что-то на девятом этаже здания.
Читайте также: В Москве горит торговый центр
В центре Москвы загорелся торговый центр, посетителей эвакуируют.
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