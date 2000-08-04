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Раздел: Россия  
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Россияне резко изменили отношение к Путину

Россияне резко изменили отношение к ПутинуВ России рухнул рейтинг поддержки внешней политики Путина.

Социологи Левада-центра спросили россиян, что им нравится и не нравится в президенте Владимире Путине. В марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, и называли это плюсом президента. В июле 2018 года такой ответ дали 16% опрошенных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

17% респондентов считают, что президент защищает государственные интересы страны. Это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого опроса от 2016 года.

При этом значительно выросло число россиян, назвавших Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов президента 30% опрошенных выделили «энергичность и решительность», 22% называют Путина дальновидным политиком.

Число россиян, которые считают, что президент России связан с крупным бизнесом, не изменилось — таких по-прежнему 17%, и это, как и раньше, самый распространенный ответ на вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин». Также среди причин недовольства респонденты называли: «чужды интересы народа» (16%) и «связан с коррумпированными политиками» (14%).

Левада-центр опросил 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 регионах с 19 по 25 июля 2018 года. Респондентам предлагали список ответов и давали возможность выбрать один или несколько вариантов.

За два года выросла усталость от внешнеполитической повестки, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков. «Во многих последних опросах люди говорят: «хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны».

Внешняя политика России в Сирии и Украине большинством россиян воспринимается как помощь этим странам в наведении порядка, а не военное вмешательство, поясняет социолог. Если раньше это воспринималось не так остро, то теперь, со снижением реального уровня доходов и на фоне повышения пенсионного возраста, внешняя политика начинает вызывать раздражение, считает Волков.

«Если внешняя политика мешает реализации социальных задач, а пенсионная реформа высветила эту проблему, то люди решили, что меньше нужно заниматься военными операциями, а больше тратить деньги на внутренние вопросы», — согласен руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

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По словам Волкова, результаты соцопроса не говорят о снижении популярности президента. Рост патриотизма и оценки действий Путина наблюдались после присоединения Крыма с марта 2014 по 2016 год, напоминает он. Но пик мобилизации пройден и происходит естественный откат, резюмирует эксперт.
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 Теги: Путин, рейтинг

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Сегодня, 09:13 » Автор: Ирина Шевченко
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