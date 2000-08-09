Раздел: Россия
Эксперт рассказал, как может измениться будущее России из-за санкций
По словам Фурсы, российская экономика "обладает большим запасом прочности", и санкции не "уничтожают настоящее", но "забирают будущее".
Сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это реакция на подготовку новых, более жестких антироссийских санкций. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"К сожалению, российская экономика обладает большим запасом прочности, поэтому в ближайшее время не рухнет. Санкции, безусловно, негативно влияют на российскую экономику. Но, скорее, они забирают будущее, чем уничтожают настоящее", - сказал Фурса, отвечая на вопросы аудитории во время чата на сайте Главред.
"Крах РФ нужен Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, потому как никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой", - считает эксперт. "Безусловно, развал России является фактором риска. В то же время для Украины, которая из-за эмиграции скоро столкнется дефицитом дешевой рабочей силы, потенциальный развал России может стать фактором притока той самой рабочей силы", - отметил Фурса.
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"Сейчас в Конгрессе США подготовлен гораздо более мощный законопроект по санкциям против России, который может очень существенно ударить по экономике России. И то, что мы видим сегодня - сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время", - заявил эксперт.
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