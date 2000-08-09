» » Эксперт рассказал, как может измениться будущее России из-за санкций
Раздел: Россия  
0

Эксперт рассказал, как может измениться будущее России из-за санкций

Эксперт рассказал, как может измениться будущее России из-за санкций
По словам Фурсы, российская экономика "обладает большим запасом прочности", и санкции не "уничтожают настоящее", но "забирают будущее".

Сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это реакция на подготовку новых, более жестких антироссийских санкций. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"К сожалению, российская экономика обладает большим запасом прочности, поэтому в ближайшее время не рухнет. Санкции, безусловно, негативно влияют на российскую экономику. Но, скорее, они забирают будущее, чем уничтожают настоящее", - сказал Фурса, отвечая на вопросы аудитории во время чата на сайте Главред.

"Крах РФ нужен Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, потому как никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой", - считает эксперт. "Безусловно, развал России является фактором риска. В то же время для Украины, которая из-за эмиграции скоро столкнется дефицитом дешевой рабочей силы, потенциальный развал России может стать фактором притока той самой рабочей силы", - отметил Фурса.

Читайте также: Эксперт рассказал, как Путин отреагирует на расширение санкций

"Сейчас в Конгрессе США подготовлен гораздо более мощный законопроект по санкциям против России, который может очень существенно ударить по экономике России. И то, что мы видим сегодня - сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время", - заявил эксперт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Фурса, Россия, санкции, экономика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:05 » Автор: Алена Шимко
     350
     0

Похожие новости по теме

МВФ прогнозирует падение экономики РФ МВФ прогнозирует падение экономики РФ

В Фонде еще не оценивали возможного влияния от последних санкций США против России.

Медведев рассказал о сложном состоянии экономики РФ Медведев рассказал о сложном состоянии экономики РФ

У РФ есть неплохой запас прочности, уверяет российский премьер.

Российская экономика несет гигантские убытки из-за санкций и удешевление нефти Российская экономика несет гигантские убытки из-за санкций и удешевление нефти

Потери РФ составят около 600 млрд долларов.

Экономика России несет большие убытки Экономика России несет большие убытки

Цены на российскую нефть очень плохо сказываются на экономике России.

Из-за санкций серьезно пострадал доход российских отелей Из-за санкций серьезно пострадал доход российских отелей

Желающих приезжать в страну-агрессор становится все меньше.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх