Раздел: Россия
В США опубликован законопроект о санкциях против России
В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма.
На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svoboda.org.
Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.
В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.
В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается предположение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.
Читайте также: Сенаторы США приняли закон о новых санкциях против России
Законопроект предусматривает, что не более чем через 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политиков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.
На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svoboda.org.
Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.
В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.
В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается предположение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.
Читайте также: Сенаторы США приняли закон о новых санкциях против России
Законопроект предусматривает, что не более чем через 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политиков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.
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