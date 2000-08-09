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Раздел: Россия  
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В США опубликован законопроект о санкциях против России

В США опубликован законопроект о санкциях против РоссииВ законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма.

На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svoboda.org.

Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается предположение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

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Законопроект предусматривает, что не более чем через 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политиков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.
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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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