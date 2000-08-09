В США опубликован законопроект о санкциях против России

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Американские конгрессмены поддержали законопроект, которым планируется ввести санкции против союзников президента Сирии Башара Асада – Ирана и России.

В МИД РФ прокомментировали новые санкции в отношении России.

Указ вступает в силу уже 6 августа, но практическое его применение начнется несколько позже.