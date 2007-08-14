В России впервые разрешили провести гей-парад

Похожие новости по теме

Представители сексуальных меньшинств Москвы подали на рассмотрение властей заявку на проведение гей-парада в столице 25 мая. ЛГБТ активисты сообщают, что местом проведения марша была выбрана Мясницкая улица, митинг планируется провести на площади Революции. По счету это будет восьмой гей-парад в Москве. О намерении провести