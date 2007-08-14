Раздел: Россия
В России впервые разрешили провести гей-парад
Первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года.
Организаторы шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества заявляют, что получили ответ администрации города Новоульяновска в Ульяновской области с предложением провести мероприятие в поселке Яблоневый, где живут семь человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.ru.
Один из организаторов, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев разместил в соцсети "ВКонтакте" ответ городских властей на уведомление о проведении мероприятия. В нем говорится, что заявленный маршрут движения участников шествия проходит через центральную площадь Новоульяновска и пересекает территорию проведения ярмарки, где собирается много жителей, в том числе несовершеннолетних.
"Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в п. Яблоневый в указанное вами время", - говорится в сообщении за подписью главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой.
Алексеев уточняет в сообщении, что население поселка Яблоневый составляет семь человек. "А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", - отметил организатор.
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"Таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников", - написал Алексеев.
Организаторы шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества заявляют, что получили ответ администрации города Новоульяновска в Ульяновской области с предложением провести мероприятие в поселке Яблоневый, где живут семь человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.ru.
Один из организаторов, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев разместил в соцсети "ВКонтакте" ответ городских властей на уведомление о проведении мероприятия. В нем говорится, что заявленный маршрут движения участников шествия проходит через центральную площадь Новоульяновска и пересекает территорию проведения ярмарки, где собирается много жителей, в том числе несовершеннолетних.
"Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в п. Яблоневый в указанное вами время", - говорится в сообщении за подписью главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой.
Алексеев уточняет в сообщении, что население поселка Яблоневый составляет семь человек. "А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", - отметил организатор.
Читайте также: В России разрешили провести митинг против блокировки Telegram
"Таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников", - написал Алексеев.
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