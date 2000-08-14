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Раздел: Россия  
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На Сахалине бригада рабочих оказалась под завалами

На Сахалине бригада рабочих оказалась под заваламиСейчас на месте происшествия работают следователи.

На Сахалине в результате обрушения крыши одного из домов бывшего целлюлозно-бумажного завода погиб один человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua

Об этом сообщил руководитель ГО и ЧС администрации Поронайске района Владимир Ахметшин.

"В результате обрушения крыши одного из домов бывшего целлюлозно-бумажного завода под завалами оказались люди, которые проводили работы на объекте. Один из них погиб, пятеро доставлены в местную больницу", - рассказал Ахметшин.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще двое рабочих.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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 Теги: Сахалин, рабочие

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Сегодня, 13:41 » Автор: Татьяна Ларина
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