Раздел: Россия
В России появился финансовый омбудсмен
Воронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития.
Главным финансовым уполномоченным России назначен советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ru.
Должность финансового омбудсмена, который будет выступать посредником в спорах между гражданами и финансовыми организациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми компаниями и т.д.), введена новым федеральным законом, вступающим в силу 3 сентября.
Тогда же официально начнет работу на новом посту и Юрий Воронин, срок его полномочий - пять лет. Ранее Воронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития, был замминистра здравоохранения, работал в администрации президента, а с октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты и только в конце июня 2018 года перешел на должность советника главы ЦБ.
По словам Воронина, после перехода в ЦБ из Счетный палаты у него не было «мыслей о таком варианте развития дальнейшей деятельности». Он отметил, что для него было неожиданностью, когда Сергей Швецов и Эльвира Набиуллина предложили ему стать главным финансовым уполномоченным. «Я посчитал, что это интересный, профессиональный вызов, который грешно было бы упустить», - добавил новый омбудсмен.
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Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предполагает не только введение должности главного финансового омбудсмена, но и формирование службы финуполномоченных, каждый из которых будет курировать отдельный сектор рынка.
Главным финансовым уполномоченным России назначен советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ru.
Должность финансового омбудсмена, который будет выступать посредником в спорах между гражданами и финансовыми организациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми компаниями и т.д.), введена новым федеральным законом, вступающим в силу 3 сентября.
Тогда же официально начнет работу на новом посту и Юрий Воронин, срок его полномочий - пять лет. Ранее Воронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития, был замминистра здравоохранения, работал в администрации президента, а с октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты и только в конце июня 2018 года перешел на должность советника главы ЦБ.
По словам Воронина, после перехода в ЦБ из Счетный палаты у него не было «мыслей о таком варианте развития дальнейшей деятельности». Он отметил, что для него было неожиданностью, когда Сергей Швецов и Эльвира Набиуллина предложили ему стать главным финансовым уполномоченным. «Я посчитал, что это интересный, профессиональный вызов, который грешно было бы упустить», - добавил новый омбудсмен.
Читайте также: Российский омбудсмен рассказал о здоровье Сенцова
Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предполагает не только введение должности главного финансового омбудсмена, но и формирование службы финуполномоченных, каждый из которых будет курировать отдельный сектор рынка.
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