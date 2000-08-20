» » В России появился финансовый омбудсмен
Раздел: Россия  
0

В России появился финансовый омбудсмен

В России появился финансовый омбудсменВоронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития.

Главным финансовым уполномоченным России назначен советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ru.

Должность финансового омбудсмена, который будет выступать посредником в спорах между гражданами и финансовыми организациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми компаниями и т.д.), введена новым федеральным законом, вступающим в силу 3 сентября.

Тогда же официально начнет работу на новом посту и Юрий Воронин, срок его полномочий - пять лет. Ранее Воронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития, был замминистра здравоохранения, работал в администрации президента, а с октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты и только в конце июня 2018 года перешел на должность советника главы ЦБ.

По словам Воронина, после перехода в ЦБ из Счетный палаты у него не было «мыслей о таком варианте развития дальнейшей деятельности». Он отметил, что для него было неожиданностью, когда Сергей Швецов и Эльвира Набиуллина предложили ему стать главным финансовым уполномоченным. «Я посчитал, что это интересный, профессиональный вызов, который грешно было бы упустить», - добавил новый омбудсмен.

Читайте также: Российский омбудсмен рассказал о здоровье Сенцова

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предполагает не только введение должности главного финансового омбудсмена, но и формирование службы финуполномоченных, каждый из которых будет курировать отдельный сектор рынка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, омбудсмен

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
     149
     0

Похожие новости по теме

К украинскому политзаключенному в РФ допустили российского омбудсмена К украинскому политзаключенному в РФ допустили российского омбудсмена

Встреча произошла в колонии Омска.

К избиению правозащитников в Ингушетии могут быть причастны сами активисты, - омбудсмен Чечни К избиению правозащитников в Ингушетии могут быть причастны сами активисты, - омбудсмен Чечни

Нухажиев усмотрел в нападении якобы "почерк" главы Комитет против пыток.

Омбудсмен Чечни приравнял отставку Кадырова к нарушению прав граждан Омбудсмен Чечни приравнял отставку Кадырова к нарушению прав граждан

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло.

Кадыров утверждает, что готов уйти с должности главы Чечни Кадыров утверждает, что готов уйти с должности главы Чечни

Срок полномочий Кадырова на посту главы Чечни истекает весной 2016 года.

Омбудсмен РФ: В России необходимо ввести визовый режим и выселять мигрантов, нарушающих закон Омбудсмен РФ: В России необходимо ввести визовый режим и выселять мигрантов, нарушающих закон

Владимир Лукин, Омбудсмен Российской Федерации, выступил с предложением ввести визовый режим со странами СНГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх