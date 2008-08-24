Раздел: Россия
Глава МИД РФ ответил "прагматизмом" на американские санкции
Россия отреагирует на американские санкции в связи с делом Скрипалей прагматично и на основе принципа взаимности.
Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, отметил глава МИД РФ, пообещав прагматичный ответ на санкции. Об этом в интервью словацкой газете Правда заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", - заявил министр.
Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.
"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - добавил Лавров.
При этом он отметил, что американская администрация, заявляющая о готовности к диалогу с Москвой, ведет себя не вполне последовательно, вводя санкции.
"Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к "делу Скрипалей", - заявил он.
Лавров рассказал, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки идет проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Читайте также: Лавров ответил на готовность G7 продлить санкции против России
Министр отметил, что это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.
Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, отметил глава МИД РФ, пообещав прагматичный ответ на санкции. Об этом в интервью словацкой газете Правда заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", - заявил министр.
Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.
"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - добавил Лавров.
При этом он отметил, что американская администрация, заявляющая о готовности к диалогу с Москвой, ведет себя не вполне последовательно, вводя санкции.
"Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к "делу Скрипалей", - заявил он.
Лавров рассказал, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки идет проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Читайте также: Лавров ответил на готовность G7 продлить санкции против России
Министр отметил, что это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Также советуем посмотреть
- Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение
- Украинские выборы: линия разграничения
- «Горбатая гора» отдыхает: в Сети высмеяли отдых Путина и Шойгу
- Выдающийся выпускник: Google посчитала Чикатило гордостью российского вуза
- Все вокруг народное, все вокруг ничье
- Эксперт спрогнозировал, когда и как «уберут» Захарченко
- В Луганске массово увольняются директора школ
- Путин дал новый повод для смешных фотожаб
- Не многим выпали испытания, пройденные Маккейном
- Пункт пропуска Майорское возобновил работу
- Американський тиждень
- Сеть в восторге от блюза на пианино в исполнении собаки
- Давайте называть Путина тем, кем он является
- За сутки на Донбассе ранены двое военных
- Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
- Животные-проказники, пойманные «на горячем»
- «Шедевры» от архитекторов и строителей, решивших сымпровизировать
- Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
- Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
- Порошенко высказался на тему «федерализации» Украины
- Остроумные комиксы для тех, кто готов посмеяться над собой
- Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»
- Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденных
- На Луганщине третьи сутки горит химзавод «Азот»
- Волкер і Сурков обговорюватимуть одну важливу тему
- В соцсетях посмеялись над "приключениями" баржи с херсонскими арбузами
- Что остановило Путина в Украине
- Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple
- «Мама на вырост купила»: Климкин насмешил соцсети джинсами не по размеру
- Демократия – это возможность смеяться над своим правителем
Оставьте свой комментарий