» » Глава МИД РФ ответил "прагматизмом" на американские санкции
Раздел: Россия  
0

Глава МИД РФ ответил "прагматизмом" на американские санкции

Глава МИД РФ ответил "прагматизмом" на американские санкции Россия отреагирует на американские санкции в связи с делом Скрипалей прагматично и на основе принципа взаимности.

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, отметил глава МИД РФ, пообещав прагматичный ответ на санкции. Об этом в интервью словацкой газете Правда заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", - заявил министр.

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - добавил Лавров.

При этом он отметил, что американская администрация, заявляющая о готовности к диалогу с Москвой, ведет себя не вполне последовательно, вводя санкции.

"Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к "делу Скрипалей", - заявил он.

Лавров рассказал, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки идет проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Читайте также: Лавров ответил на готовность G7 продлить санкции против России

Министр отметил, что это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, США, санкции, Лавров

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:26 » Автор: Алена Шимко
     222
     0

Похожие новости по теме

Лавров раскритиковал новые санкции США Лавров раскритиковал новые санкции США

Российский министр иностранных дел заявил о категоричном непринятии санкций из-за дела Скрипалей.

Лавров ответил на готовность G7 продлить санкции против России Лавров ответил на готовность G7 продлить санкции против России

Страны готовы продлить санкции против России.

Лавров назвал антироссийские санкции - геноцидом Лавров назвал антироссийские санкции - геноцидом

Прямой конфронтации между Россией и США не произошло.

Лавров прокомментировал новые санкции США против России Лавров прокомментировал новые санкции США против России

Глава российского МИД прокомментировал политику санкций в отношениях с Западом

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов и санкций абсолютно бесперспективны, - Путин Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов и санкций абсолютно бесперспективны, - Путин

По словам президента РФ, санкции против России угрожают международной стабильности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх