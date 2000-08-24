Раздел: Россия
В России строители сорвались с 30-метровой высоты, есть жертвы
В Омске (РФ) четверо строителей упали с 30-метровой высоты во время проведения работ на элеваторе.
Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета РФ. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел вечером во вторник, 28 августа, в Кировском административном округе России, передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Строители укрепляли емкости для хранения зерна. Во время работы произошло падение подвесной конструкции из-за обрыва троса. Вместе с ней упали четверо человек. В результате погибли двое рабочих, еще двое пострадали. Один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами, здоровью второго «существенный вред» не причинен.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сотрудники правоохранительных органов вместе с альпинистами осмотрели место происшествия.
Читайте также: ЧП В Киеве: с высоты сорвались два строителя
Изъяты документы подрядной организации, которая осуществляла строительные работы.
Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета РФ. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел вечером во вторник, 28 августа, в Кировском административном округе России, передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Строители укрепляли емкости для хранения зерна. Во время работы произошло падение подвесной конструкции из-за обрыва троса. Вместе с ней упали четверо человек. В результате погибли двое рабочих, еще двое пострадали. Один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами, здоровью второго «существенный вред» не причинен.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сотрудники правоохранительных органов вместе с альпинистами осмотрели место происшествия.
Читайте также: ЧП В Киеве: с высоты сорвались два строителя
Изъяты документы подрядной организации, которая осуществляла строительные работы.
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