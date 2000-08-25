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Раздел: Россия  
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Под Геленджиком в море взорвался гидроцикл с туристами

Под Геленджиком в море взорвался гидроцикл с туристамиПострадавшие находятся в реанимации.

В Черном море на одном из пляжей в районе Кабардинки у гидроцикла взорвался водяной двигатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На водном транспорте в то время катались двое туристов, получивших тяжелые травмы.

Они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.

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По предварительной информации, один из отдыхающих - школьник, другой - взрослый мужчина. Гидроцикл они взяли в аренду, но он оказался неисправен.
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 Теги: Россия, Геленджик, Черное море, гидроцикл, взрыв

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Сегодня, 12:59 » Автор: Алена Шимко
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