Под Геленджиком в море взорвался гидроцикл с туристами

Пострадавшие находятся в реанимации.



В Черном море на одном из пляжей в районе Кабардинки у гидроцикла взорвался водяной двигатель, передает



На водном транспорте в то время катались двое туристов, получивших тяжелые травмы.



Они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.



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По предварительной информации, один из отдыхающих - школьник, другой - взрослый мужчина. Гидроцикл они взяли в аренду, но он оказался неисправен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Черном море на одном из пляжей в районе Кабардинки у гидроцикла взорвался водяной двигатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН На водном транспорте в то время катались двое туристов, получивших тяжелые травмы.Они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.По предварительной информации, один из отдыхающих - школьник, другой - взрослый мужчина. Гидроцикл они взяли в аренду, но он оказался неисправен.



