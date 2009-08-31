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Раздел: Россия  
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В России прощаются с Иосифом Кобзоном

В России прощаются с Иосифом КобзономСегодня в Москве прощаются с Иосифом Кобзоном.

Певец умер от рака 29 августа. Прощание проходит в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а похороны состоятся позже на Востряковском кладбище, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Пока на церемонии не было президента Владимира Путина. Но уже сейчас там выступают многие друзья Кобзона и деятели культуры России.

Звучат песни Кобзона, а рядом с его гробом стоит почетный караул. Тело накрыто российским флагом.

На прощании звучат песни в исполнении Кобзона - разумеется, более подходящие к моменту, например "Опустела без тебя земля". К гробу по очереди подходят небольшие группы людей. Рядом находится микрофон, в который каждый может сказать что-то о покойном.

Траурную церемонию ведет экс-министр культуры России Михаил Швыдкой. К микрофону также вышел артист Владимир Винокур, который выглядел заплаканным. Он рассказал, что Кобзона среди артистов звали "скорая помощь".

"Помню, как он прилетел в Германию, когда я попал в аварию, чтобы спасти мне жизнь", - вспомнил Винокур.

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Дочь поэта Роберта Рождественнского Екатерина, выйдя к микрофону, сказала, что сегодна она прощается со своим вторым родителем. "Он помог стольким людям, что они вряд ли смогут собраться все вместе. Разве что на одном поле под открытым небом".

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 Теги: Москва, Кобзон

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Сегодня, 10:33 » Автор: Татьяна Ларина
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