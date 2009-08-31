Раздел: Россия
В России прощаются с Иосифом Кобзоном
Сегодня в Москве прощаются с Иосифом Кобзоном.
Певец умер от рака 29 августа. Прощание проходит в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а похороны состоятся позже на Востряковском кладбище, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Пока на церемонии не было президента Владимира Путина. Но уже сейчас там выступают многие друзья Кобзона и деятели культуры России.
Звучат песни Кобзона, а рядом с его гробом стоит почетный караул. Тело накрыто российским флагом.
На прощании звучат песни в исполнении Кобзона - разумеется, более подходящие к моменту, например "Опустела без тебя земля". К гробу по очереди подходят небольшие группы людей. Рядом находится микрофон, в который каждый может сказать что-то о покойном.
Траурную церемонию ведет экс-министр культуры России Михаил Швыдкой. К микрофону также вышел артист Владимир Винокур, который выглядел заплаканным. Он рассказал, что Кобзона среди артистов звали "скорая помощь".
"Помню, как он прилетел в Германию, когда я попал в аварию, чтобы спасти мне жизнь", - вспомнил Винокур.
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Дочь поэта Роберта Рождественнского Екатерина, выйдя к микрофону, сказала, что сегодна она прощается со своим вторым родителем. "Он помог стольким людям, что они вряд ли смогут собраться все вместе. Разве что на одном поле под открытым небом".
Певец умер от рака 29 августа. Прощание проходит в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а похороны состоятся позже на Востряковском кладбище, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Пока на церемонии не было президента Владимира Путина. Но уже сейчас там выступают многие друзья Кобзона и деятели культуры России.
Звучат песни Кобзона, а рядом с его гробом стоит почетный караул. Тело накрыто российским флагом.
На прощании звучат песни в исполнении Кобзона - разумеется, более подходящие к моменту, например "Опустела без тебя земля". К гробу по очереди подходят небольшие группы людей. Рядом находится микрофон, в который каждый может сказать что-то о покойном.
Траурную церемонию ведет экс-министр культуры России Михаил Швыдкой. К микрофону также вышел артист Владимир Винокур, который выглядел заплаканным. Он рассказал, что Кобзона среди артистов звали "скорая помощь".
"Помню, как он прилетел в Германию, когда я попал в аварию, чтобы спасти мне жизнь", - вспомнил Винокур.
Читайте также: Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
Дочь поэта Роберта Рождественнского Екатерина, выйдя к микрофону, сказала, что сегодна она прощается со своим вторым родителем. "Он помог стольким людям, что они вряд ли смогут собраться все вместе. Разве что на одном поле под открытым небом".
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