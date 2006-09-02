Раздел: Россия
Россия будет игнорировать санкции ЕС
Россия отрицает влияние санкций.
Россия не собирается обращать внимания на новые санкции Евросоюза. Так прокомментировал предполагаемое продление индивидуальных антироссийских санкций со стороны ЕС заместитель главы российского МИДа Олег Сыромолотов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет", - сказал замминистра.
Также он заявил, сославшись на слова президента Чехии Милоша Земана, что санкции принимаются "автоматически", без обсуждения.
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Сыромолотов подчеркнул, что многие страны понесли серьезные потери в результате антироссийских санкций, причем не только имиджевые, но и материальные.
Россия не собирается обращать внимания на новые санкции Евросоюза. Так прокомментировал предполагаемое продление индивидуальных антироссийских санкций со стороны ЕС заместитель главы российского МИДа Олег Сыромолотов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет", - сказал замминистра.
Также он заявил, сославшись на слова президента Чехии Милоша Земана, что санкции принимаются "автоматически", без обсуждения.
Читайте также: ЕС разрешил игнорировать иранские санкции США
Сыромолотов подчеркнул, что многие страны понесли серьезные потери в результате антироссийских санкций, причем не только имиджевые, но и материальные.
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