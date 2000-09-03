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Раздел: Россия  
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В Москве задержали соратницу Навального

В Москве задержали соратницу НавальногоВ Москве на фоне массовых протестов задержали соратницу оппозиционера Навального

В столице России Москве 9 сентября, в день проведения митингов против поднятия пенсионного возраста, инициированных российским оппозиционером Алексеем Навальным, задержали юриста Фонда борьбы с корупцией и генерального продюсера YouTube-канала Навальный Live Любовь Соболь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что Любовь Соболь доставлена в ОВД Даниловское. Правозащитника к ней пока не допускают.

Также сообщается о задержании политика и ведущего программы Где деньги? на YouTube-канале Навальный Live Владимира Милова.

Известно, что в разных городах России сторонников Навального начали задерживать еще за несколько дней до митингов.

Сообщается, что в воскресенье, 9 сентября, российские силовики задерживают активистов в Комсомольске-на-Амуре, 10 человек задержаны Хабаровске.

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Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального проводят общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В этот день во многих городах РФ проходят более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 заксобраний и довыборы 7 депутатов Госдумы.
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 Теги: Москва, Навальный

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Сегодня, 11:18 » Автор: Татьяна Ларина
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