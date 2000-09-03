Раздел: Россия
В России начались акции протеста против пенсионной реформы
Полиция в России начала задерживать активистов штабов оппозиционера Алексея Навального на всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.
По всей России сегодня стартовали акции против пенсионной реформы, которые анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Они проходят в 82 городах РФ, сообщает сайт "МБХ Медиа". В большинстве городов мероприятия не согласованы с властями. Легально они проходят только в четырех городах – в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках, пишет Хроника.инфо со ссылкой Гордон
По данным издания "Ведомости", акции уже закончились в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске. Во Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре полиция задержала активистов штабов Навального. 19 июля Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Из 450 депутатов документ поддержали 328 (все – из "Единой России"), против выступили 104 (из КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России").
Правительство РФ предлагало поднять возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Реформа должна стартовать в 2019 году. 20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится вариант реформы, связанный с повышением пенсионного возраста.
До этого соцопрос исследовательского холдинга "Ромир" показал, что 92% россиян не одобряют правительственный проект реформы. Рекордное число граждан РФ признались, что готовы к уличным протестам, а рейтинг Путина в середине июня упал до пятилетнего минимума, сообщал фонд "Общественное мнение".
Читайте также: В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы
29 августа Путин заявил, что пенсионную реформу смягчат для женщин: они будут выходить на пенсию в 60 лет вместо 63, а матери пяти и более детей – в 50 лет. В августе Навальный объявил о проведении 9 сентября общероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Заявку Навального на 9 сентября мэрия Москвы отклонила, самого оппозиционера арестовали за участие в январской акции протеста.
По всей России сегодня стартовали акции против пенсионной реформы, которые анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Они проходят в 82 городах РФ, сообщает сайт "МБХ Медиа". В большинстве городов мероприятия не согласованы с властями. Легально они проходят только в четырех городах – в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках, пишет Хроника.инфо со ссылкой Гордон
По данным издания "Ведомости", акции уже закончились в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске. Во Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре полиция задержала активистов штабов Навального. 19 июля Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Из 450 депутатов документ поддержали 328 (все – из "Единой России"), против выступили 104 (из КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России").
Правительство РФ предлагало поднять возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Реформа должна стартовать в 2019 году. 20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится вариант реформы, связанный с повышением пенсионного возраста.
До этого соцопрос исследовательского холдинга "Ромир" показал, что 92% россиян не одобряют правительственный проект реформы. Рекордное число граждан РФ признались, что готовы к уличным протестам, а рейтинг Путина в середине июня упал до пятилетнего минимума, сообщал фонд "Общественное мнение".
Читайте также: В России продолжаются акции протеста против пенсионной реформы
29 августа Путин заявил, что пенсионную реформу смягчат для женщин: они будут выходить на пенсию в 60 лет вместо 63, а матери пяти и более детей – в 50 лет. В августе Навальный объявил о проведении 9 сентября общероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Заявку Навального на 9 сентября мэрия Москвы отклонила, самого оппозиционера арестовали за участие в январской акции протеста.
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