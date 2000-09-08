Раздел: Россия
В Санкт-Петербурге самолет протаранил пожарный автомобиль
В результате ЧП никто не пострадал.
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) самолет задел крылом пожарную машину
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
"По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва - Санкт-Петербург, следуя на стоянку, задел крылом спецтехнику (пожарную машину)", - заявили в прокуратуре.
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Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) самолет задел крылом пожарную машину
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
"По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва - Санкт-Петербург, следуя на стоянку, задел крылом спецтехнику (пожарную машину)", - заявили в прокуратуре.
Читайте также: Внедорожник протаранил толпу пешеходов в Петербурге
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
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