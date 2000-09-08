» » В Санкт-Петербурге самолет протаранил пожарный автомобиль
Раздел: Россия  
0

В Санкт-Петербурге самолет протаранил пожарный автомобиль

В Санкт-Петербурге самолет протаранил пожарный автомобильВ результате ЧП никто не пострадал.

В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) самолет задел крылом пожарную машину

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

"По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва - Санкт-Петербург, следуя на стоянку, задел крылом спецтехнику (пожарную машину)", - заявили в прокуратуре.

Читайте также: Внедорожник протаранил толпу пешеходов в Петербурге

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Санкт-Петербург, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:43 » Автор: Ирина Шевченко
     607
     0

Похожие новости по теме

В самолет, летевший в Россию, попала молния В самолет, летевший в Россию, попала молния

Никто из пассажиров не пострадал

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил насмерть двух человек на тротуаре В Санкт-Петербурге автомобиль сбил насмерть двух человек на тротуаре

В Санкт-Петербурге автомобиль Ford выехал на тротуар, сбил троих пешеходов и опрокинулся.

Внедорожник протаранил толпу пешеходов в Петербурге Внедорожник протаранил толпу пешеходов в Петербурге

В комментариях к записи очевидцы пишут, что виновника ДТП "достали из авто и избили".

В Санкт-Петербурге грузовик протаранил пешеходов на В Санкт-Петербурге грузовик протаранил пешеходов на "зебре"

Часть пешеходов успела увернуться от несущегося на них грузовика

Авиакатастрофа Airbus A321: В Санкт-Петербург привезли тела погибших Авиакатастрофа Airbus A321: В Санкт-Петербург привезли тела погибших

Люди оставляют цветы возле аэропорта в Санкт-Петербурге в знак траура.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх