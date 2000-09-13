Раздел: Россия
Россия обвинила Израиль в крушении Ил-20
Израильская сторона не предупреждали о готовящихся ударах по Сирии.
Самолет Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сил ПВО Сирии. Погибли 15 российских военных.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии, но его подставили под удар самолеты Израиля.
Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – сказал он.
В российском военном ведомстве добавили, что израильская сторона не предупреждали о готовящихся ударах по Сирии.
"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – сказал Конашенков.
Он отметил, что поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.
Также Конашенков отметил, что сирийские силы ПВО минувшим вечером отбивали атаку израильских ВВС более 40 минут.
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"Часть ракет была перехвачена, однако некоторые попали в цель, поразив промышленные объекты, включая завод по производству алюминия, а также бытовой химии", – рассказал он и добавил, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей и несколько пострадали.
Самолет Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сил ПВО Сирии. Погибли 15 российских военных.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии, но его подставили под удар самолеты Израиля.
Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – сказал он.
В российском военном ведомстве добавили, что израильская сторона не предупреждали о готовящихся ударах по Сирии.
"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – сказал Конашенков.
Он отметил, что поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.
Также Конашенков отметил, что сирийские силы ПВО минувшим вечером отбивали атаку израильских ВВС более 40 минут.
Читайте также: Путин прокомментировал доклад о крушении Boeing на Донбассе
"Часть ракет была перехвачена, однако некоторые попали в цель, поразив промышленные объекты, включая завод по производству алюминия, а также бытовой химии", – рассказал он и добавил, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей и несколько пострадали.
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