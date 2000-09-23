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Раздел: Россия  
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В Питере закрыли школу для детей дипломатов из разных стран

В Питере закрыли школу для детей дипломатов из разных странАнгло-американская школа в Санкт-Петербурге была основана в 1975 году.

Англо-американской школе в Петербурге не продлили договор аренды. После закрытия генконсульств США и Великобритании там учились дети дипломатов из разных стран, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Причиной закрытия англо-американской школы (AASSP) в Санкт-Петербурге для детей иностранных дипломатов стало непродление срока действующей аренды. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщается на сайте петербургского филиала школы. Представители Американской торговой палаты в России назвали закрытие школы "ударом по привлекательности" Санкт-Петербурга для инвесторов.

Ранее в связи с закрытием генеральных консульств США и Великобритании в Санкт-Петербурге, которое произошло весной 2017 года, в июне нынешнего года общий Совет Англо-американской школы принял решение о поиске новой организации для управления петербургским филиалом. Процесс планировалось завершить к концу 2018/19 учебного года, что, как отдельно указывается в заявлении школы, было согласовано с правительством России. Однако 20 сентября 2018 года совет директоров узнал о том, что договор аренды, истекавший 27 сентября, не будет продлен.

Англо-американская школа в Санкт-Петербурге была основана в 1975 году. К моменту закрытия в ней обучались 140 человек. Это дети дипломатов из различных консульств, а также дети сотрудников международных компаний, работающих в Санкт-Петербурге. При этом дети американских и британских дипломатов в школе не учились с момента закрытия генконсульств, заявила генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов, которую цитирует "Интерфакс". Для всех учеников, по заявлению Слов, это стало "ударом", так как они не говорят по-русски, а других вариантов обучения у них не так много.

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В настоящий момент школа ведет переговоры с организацией Brookes Educational Group, под эгидой которой намерена продолжить работу.
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 Теги: Питер, дипломаты

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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