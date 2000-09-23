В Питере закрыли школу для детей дипломатов из разных стран

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В Санкт-Петербурге эвакуировали 411 человек из отеля из-за пожара.

Парковочные места были убраны возле посольства в Москве и рядом со зданиями консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.