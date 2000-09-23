Россия начала снабжать Сирию зенитно-ракетными комплексами С 300

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Министр иностранных дел России заявил в пятницу, 10 мая, что у Москвы не было никаких новых планов по продаже современной системой ПВО в Сирию. Однако дипломат не исключает возможность поставки таких систем в рамках существующего контракта. Благодаря спецслужбам Израиля, на этой неделе стало известно, что русские собираются