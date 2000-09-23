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Раздел: Россия  
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Россия начала снабжать Сирию зенитно-ракетными комплексами С 300

Россия начала снабжать Сирию зенитно-ракетными комплексами С 300Лавров заявил, что в соответствии с поручением Путина, поставки Дамаску этих комплексов начались "сразу после инцидента" с самолетом-разведчиком Ил-20

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подтвердил, что Москва уже начала поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"С-300 уже начали поступать в Сирию", - заявил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, поставки Дамаску этих комплексов начались "сразу после инцидента" с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

По словам Лаврова, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у вооруженных сил России.

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"Помимо этого, российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Несколько дней назад стало известно о том, что Россия намерена в течение двух недель передать армии Сирии зенитный ракетный комплекс С-300.

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Подобные заявления уже звучали ранее - с момента ракетного удара союзников по сирийским военным объектам 14 апреля. О намерении предоставить ЗРК Сирии (и при необходимости другим государствам) сначала заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, а позже, 16 апреля, - глава МИД РФ Сергей Лавров. 20 апреля он заявил, что у России после проведенного США и союзниками ракетного удара "больше нет никаких моральных обязательств".
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 Теги: Россия, Сирия

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Сегодня, 11:28 » Автор: Татьяна Ларина
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