Раздел: Россия
В России самолет экстренно сел из-за столкновения с птицей
Пассажирский самолет сел в Краснодаре.
Самолет, следовавший по маршруту Сочи-Москва, утром 1 октября совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за столкновения с птицей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.
"В самолет попала птица, сработал датчик о неубранным шасси. Из соображений безопасности пилот принял решение сесть на запасной аэродром", - сказали в пресс-службе.
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В настоящее время специалисты осматривают самолет и выясняют обстоятельства происшествия.
Самолет, следовавший по маршруту Сочи-Москва, утром 1 октября совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за столкновения с птицей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.
"В самолет попала птица, сработал датчик о неубранным шасси. Из соображений безопасности пилот принял решение сесть на запасной аэродром", - сказали в пресс-службе.
Читайте также: Вылетевший из России самолет экстренно посадили в Казахстане
В настоящее время специалисты осматривают самолет и выясняют обстоятельства происшествия.
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