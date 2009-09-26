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Раздел: Россия  
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В России самолет экстренно сел из-за столкновения с птицей

В России самолет экстренно сел из-за столкновения с птицейПассажирский самолет сел в Краснодаре.

Самолет, следовавший по маршруту Сочи-Москва, утром 1 октября совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за столкновения с птицей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

"В самолет попала птица, сработал датчик о неубранным шасси. Из соображений безопасности пилот принял решение сесть на запасной аэродром", - сказали в пресс-службе.

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В настоящее время специалисты осматривают самолет и выясняют обстоятельства происшествия.
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 Теги: Россия, самолет, экстренная посадка, птица

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Сегодня, 14:50 » Автор: Алена Шимко
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