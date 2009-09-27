» » В России хотят отказаться от доллара
Раздел: Россия  
0

В России хотят отказаться от доллара

В России хотят отказаться от доллараО полном отказе России от доллара речи не идет.

Российское правительство готовит свой проект о дедолларизации российской экономики.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Законопроект через одну-две недели должен утвердить премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из источников. Он готовится "по мотивам" плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту РФ Владимиру Путину в июле.

Как отмечает издание, Костин, представляя Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Накануне глава ВТБ заявил, что президент "в целом" поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

Отмечается, что о полном отказе России от доллара речи не идет. По словам Костина, "этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение".

Читайте также: Прогнозы курса доллара в России хотят убрать из официальных выступлений

На постепенную дедолларизацию российской экономики, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, доллар, отказ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
     518
     0

Похожие новости по теме

Россия готовит дедолларизацию экономики - СМИ Россия готовит дедолларизацию экономики - СМИ

План рассчитан на пять лет.

Прогнозы курса доллара в России хотят убрать из официальных выступлений Прогнозы курса доллара в России хотят убрать из официальных выступлений

По мнению российских экспертов, такой шаг поможет избежать валютной паники.

В России хотят обвалить рубль ради компенсации потерь бюджета, - СМИ В России хотят обвалить рубль ради компенсации потерь бюджета, - СМИ

Данная инициатива нанесет вред российской экономике.

Медведев признал приближение российской экономики ко «дну» Медведев признал приближение российской экономики ко «дну»

Премьер пожаловался, что на экономику России давит целый ряд негативных факторов.

В России выяснили причины падения рубля В России выяснили причины падения рубля

Причина ослабления рубля связана с падением цен на нефть.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх