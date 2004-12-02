Раздел: Россия
Россия угрожает европейским союзникам США
Государственный секретарь США призвал европейские страны к сотрудничеству.
Глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов предупредил, что в случае разрыва договора о РСМД военной «целью» России «будет не территория США, а территория тех стран, на которой будут размещаться ракеты малой и средней дальности».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.
В то время, как весь мир наблюдает за заявлениями госсекретаря Майка Помпео о предоставлении России 60 дней для ликвидации ракетной программы с целью спасения договора о РСМД, генерал России предупреждает, что российские ракеты, в случае размещения США своих крылатых ракет на территории Европы, будут нацелены на европейские страны, где будут находиться американские базы по размещению баллистических и крылатых ракет наземного базирования, - сообщает журналист Гай Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
Глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что военной «целью» России «будет не территория США, а территория тех стран, на которой будут размещаться ракеты малой и средней дальности».
Читайте также: В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2
Напомним ранее, государственный секретарь США призвал европейские страны к сотрудничеству для создания нового либерального порядка, который будет сильнее существующих институтов и станет способствовать предотвращению войны, достижению большей свободы и процветанию граждан.
Глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов предупредил, что в случае разрыва договора о РСМД военной «целью» России «будет не территория США, а территория тех стран, на которой будут размещаться ракеты малой и средней дальности».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.
В то время, как весь мир наблюдает за заявлениями госсекретаря Майка Помпео о предоставлении России 60 дней для ликвидации ракетной программы с целью спасения договора о РСМД, генерал России предупреждает, что российские ракеты, в случае размещения США своих крылатых ракет на территории Европы, будут нацелены на европейские страны, где будут находиться американские базы по размещению баллистических и крылатых ракет наземного базирования, - сообщает журналист Гай Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
Глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что военной «целью» России «будет не территория США, а территория тех стран, на которой будут размещаться ракеты малой и средней дальности».
Читайте также: В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2
Напомним ранее, государственный секретарь США призвал европейские страны к сотрудничеству для создания нового либерального порядка, который будет сильнее существующих институтов и станет способствовать предотвращению войны, достижению большей свободы и процветанию граждан.
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