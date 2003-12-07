В России умерла известная правозащитница

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Ученому и дипломату Юрию Рыжову было 86 лет.

Московская Хельсинкская группа, самая старая организация по правам человека в России, в четверг, 28 марта, стала последней в списке проверок НПО в массовой кампании правительства, которая коснулась сотни негосударственных групп в 25 регионах и является беспрецедентной в постсоветской России, заявил руководитель организации.