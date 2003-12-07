Раздел: Россия
В России умерла известная правозащитница
Алексеева являлась членом-основателем МХГ.
Одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15. Причина ее смерти не называется.
"В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за жизнь других", - заявил глава СПЧ РФ Михаил Федотов.
Отметим, Алексеева родилась 20 июля 1927 года. Являлась членом-основателем МХГ.
Она принимала участие в правозащитных выступлениях начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям.
Участвовала в петиционной кампании, развернувшейся в связи с политическим процессом над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым и др. (1967–1968). В апреле 1968 г. исключена из КПСС и уволена с работы.
В 1968–1972 гг. была первой машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий".
В 1968–1976 гг. подписала целый ряд правозащитных документов.
С 1968 г. неоднократно подвергалась обыскам и допросам. В 1974 г. Л. Алексеевой объявлено предостережение по Указу Президиума Верховного Совета СССР за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений".
В феврале 1977 г. вынуждена была эмигрировать из СССР. Поселилась в США. С тех пор вела программы о правах человека на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки".
Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе. Консультировала ряд правозащитных и профсоюзных организаций.
В 1993 году Алексеева вернулась в Россию, а в мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы.
С ноября 1998 года по ноябрь 2004 года - Президент Международной Хельсинкской Федерации по правам человека.
Автор более 100 работ по вопросам прав человека и удостоена множества наград.
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Напомним, в 2017 году в Израиле умер известный российский правозащитник, председатель правления правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Арсений Рогинский.
Одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15. Причина ее смерти не называется.
"В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за жизнь других", - заявил глава СПЧ РФ Михаил Федотов.
Отметим, Алексеева родилась 20 июля 1927 года. Являлась членом-основателем МХГ.
Она принимала участие в правозащитных выступлениях начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям.
Участвовала в петиционной кампании, развернувшейся в связи с политическим процессом над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым и др. (1967–1968). В апреле 1968 г. исключена из КПСС и уволена с работы.
В 1968–1972 гг. была первой машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий".
В 1968–1976 гг. подписала целый ряд правозащитных документов.
С 1968 г. неоднократно подвергалась обыскам и допросам. В 1974 г. Л. Алексеевой объявлено предостережение по Указу Президиума Верховного Совета СССР за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений".
В феврале 1977 г. вынуждена была эмигрировать из СССР. Поселилась в США. С тех пор вела программы о правах человека на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки".
Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе. Консультировала ряд правозащитных и профсоюзных организаций.
В 1993 году Алексеева вернулась в Россию, а в мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы.
С ноября 1998 года по ноябрь 2004 года - Президент Международной Хельсинкской Федерации по правам человека.
Автор более 100 работ по вопросам прав человека и удостоена множества наград.
Читайте также: В России умерла известная телеведущая
Напомним, в 2017 году в Израиле умер известный российский правозащитник, председатель правления правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Арсений Рогинский.
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