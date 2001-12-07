Раздел: Россия
Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков
Это будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ.
Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Это будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ -частота полетов увеличивается, и это воспринимается в США как провокация, говорит Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, ответственный за российское направление.
В конце октября Ту-160, на модернизацию которых Россия выделит 2,8 млрд долларов, были замечены у границ Норвегии, а на их перехват были направлены британские и норвежские истребители.
В августе же был зафиксирован их полет через Северный полюс, что «очень необычно» и говорит о том, что потенциальной целью учебных полетов рассматриваются именно США, полагает Шнайдер. Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Ту-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечают источники Free Beacon.
Читайте также: Азарова хотят арестовать за продажу бомбардировщиков
Решение о переброске стратегической авиации в Венесуэлу было принято после того, как на прошлой неделе в Москве побывал президент страны Николас Мадуро.
Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Это будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ -частота полетов увеличивается, и это воспринимается в США как провокация, говорит Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, ответственный за российское направление.
В конце октября Ту-160, на модернизацию которых Россия выделит 2,8 млрд долларов, были замечены у границ Норвегии, а на их перехват были направлены британские и норвежские истребители.
В августе же был зафиксирован их полет через Северный полюс, что «очень необычно» и говорит о том, что потенциальной целью учебных полетов рассматриваются именно США, полагает Шнайдер. Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Ту-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечают источники Free Beacon.
Читайте также: Азарова хотят арестовать за продажу бомбардировщиков
Решение о переброске стратегической авиации в Венесуэлу было принято после того, как на прошлой неделе в Москве побывал президент страны Николас Мадуро.
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