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Раздел: Россия  
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Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков

Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиковЭто будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ.

Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Это будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ -частота полетов увеличивается, и это воспринимается в США как провокация, говорит Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, ответственный за российское направление.

В конце октября Ту-160, на модернизацию которых Россия выделит 2,8 млрд долларов, были замечены у границ Норвегии, а на их перехват были направлены британские и норвежские истребители.

В августе же был зафиксирован их полет через Северный полюс, что «очень необычно» и говорит о том, что потенциальной целью учебных полетов рассматриваются именно США, полагает Шнайдер. Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Ту-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечают источники Free Beacon.

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Решение о переброске стратегической авиации в Венесуэлу было принято после того, как на прошлой неделе в Москве побывал президент страны Николас Мадуро.
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 Теги: Россия, Венесуэла, бомбардировщик

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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