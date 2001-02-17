Раздел: Россия
Актер из "Интернов" получил ожоги на съемках
Актера ранили из помпового ружья.
Актера из сериала Интерны Дмитрия Митюрича, известного по роли пациента венеролога Купитмана, ранили во время съемок клипа из помпового ружья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как заявляет сам актер, пиротехники не рассчитали расстояние для произведения выстрела, в итоге он получил термические ожоги газом первой и второй степени.
Пострадали правое плечо и туловище Митюрича. Полиция начала расследование данного инцидента.
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В Интернах Митюрич сыграл бизнесмена Николая Петровича Степанова, лечившегося у Купитмана. Помимо сериала Интерны, актер также снялся в Последнем менте, Провокаторе и Одиноком волке.
Актера из сериала Интерны Дмитрия Митюрича, известного по роли пациента венеролога Купитмана, ранили во время съемок клипа из помпового ружья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как заявляет сам актер, пиротехники не рассчитали расстояние для произведения выстрела, в итоге он получил термические ожоги газом первой и второй степени.
Пострадали правое плечо и туловище Митюрича. Полиция начала расследование данного инцидента.
Читайте также: На съемках новой версии фильма "Неизвестный солдат" погиб актер
В Интернах Митюрич сыграл бизнесмена Николая Петровича Степанова, лечившегося у Купитмана. Помимо сериала Интерны, актер также снялся в Последнем менте, Провокаторе и Одиноком волке.
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