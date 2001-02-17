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Раздел: Россия  
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Российский чиновник заподозрен в незаконном выводе активов

Российский чиновник заподозрен в незаконном выводе активов ЦБ РФ обнаружил операции с признаками вывода активов из МБСП.

Еще один чиновник, пять лет принимавший законы в качестве сенатора Совета Федерации, попал под прицел правоохранительных органов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

ЦБ РФ обнаружил операции с признаками вывода активов из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), где председателем правления и ключевым акционером с долей более 90% был экс-сенатор от Ульяновской области Сергей Бажанов.

В октябре 2018 года Бажанов, доктор экономических наук, сделавший карьеру в Инкомбанке 1990х, лишился своего банка после отзыва лицензии ЦБ. Временная администрации, введенная в МСБП, после четырех месяцев исследования его баланса, «установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка», сообщил центробанк во вторник.

В их числе – покупка заведомо неликвидных активов и передача прав требования от банка к его акционеру. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет.

Крах банка Бажанова, который годами успешно проходил проверки ЦБ, начался осенью 2018 года, когда рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило оценку его кредитоспособности сразу на три ступени и «значительной вероятности невыполнения финансовых обязательств в краткосрочной перспективе». 42% кредитов банка было выдано строительным компаниям, при этом более 60% регулярно пролонгировались, что, по мнению «Эксперт РА», свидетельствовало об замаскированной невозвратности.

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Кроме того, 25% активов банк вывел за границу, кредитуя офшорных юрлиц. 15 октября ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП и ввел в банк временную администрацию из АСВ. Спустя две недели у банка была отозвана лицензия.
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 Теги: Россия, активы

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