Раздел: Россия
В России "заминировали" здание ФСБ
Более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения.
В управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области поступило письмо с угрозой взрыва, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По данным издания, послание получили в здании ведомства на Литейном проспекте. Письмо пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники спецслужб не стали эвакуироваться. 22 февраля сообщения с угрозами получили 150 учреждений, 511 объектов были обследованы правоохранительными органами.
Более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения, чтобы дать кинологам выполнить свою работу. Всего в осмотре помещений были задействованы 753 сотрудника ОВД.
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В Петербурге были эвакуированы десять школ, несколько торговых и бизнес-центров, два комитета городского правительства, а также несколько отделений Сбербанка.
В управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области поступило письмо с угрозой взрыва, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По данным издания, послание получили в здании ведомства на Литейном проспекте. Письмо пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники спецслужб не стали эвакуироваться. 22 февраля сообщения с угрозами получили 150 учреждений, 511 объектов были обследованы правоохранительными органами.
Более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения, чтобы дать кинологам выполнить свою работу. Всего в осмотре помещений были задействованы 753 сотрудника ОВД.
Читайте также: В Харькове заминировали важнейшее здание
В Петербурге были эвакуированы десять школ, несколько торговых и бизнес-центров, два комитета городского правительства, а также несколько отделений Сбербанка.
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