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Раздел: Россия  
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В России "заминировали" здание ФСБ

В России "заминировали" здание ФСББолее 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения.

В управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области поступило письмо с угрозой взрыва, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По данным издания, послание получили в здании ведомства на Литейном проспекте. Письмо пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники спецслужб не стали эвакуироваться. 22 февраля сообщения с угрозами получили 150 учреждений, 511 объектов были обследованы правоохранительными органами.

Более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения, чтобы дать кинологам выполнить свою работу. Всего в осмотре помещений были задействованы 753 сотрудника ОВД.

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В Петербурге были эвакуированы десять школ, несколько торговых и бизнес-центров, два комитета городского правительства, а также несколько отделений Сбербанка.

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 Теги: Россия, ФСБ, здание

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