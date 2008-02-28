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В России прокомментировали новые американские санкции
Новые меры США направлены против банков, госдолга и инвестиций.
В Кремле назвали дополнительным ударом в отношениях с США возможное введение новых санкции. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают.
"Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям", - сказал он.
В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.
"Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", - сказал представитель Кремля.
Читайте также: В России прокомментировали санкции против банковского сектора
Как сообщалось, на сайте Конгресса США 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.
В Кремле назвали дополнительным ударом в отношениях с США возможное введение новых санкции. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают.
"Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям", - сказал он.
В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.
"Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", - сказал представитель Кремля.
Читайте также: В России прокомментировали санкции против банковского сектора
Как сообщалось, на сайте Конгресса США 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.
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