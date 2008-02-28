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Раздел: Россия  
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В России прокомментировали новые американские санкции

В России прокомментировали новые американские санкцииНовые меры США направлены против банков, госдолга и инвестиций.

В Кремле назвали дополнительным ударом в отношениях с США возможное введение новых санкции. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают.

"Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям", - сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.

"Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", - сказал представитель Кремля.

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Как сообщалось, на сайте Конгресса США 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.
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 Теги: Россия, санкции, США

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Сегодня, 16:47 » Автор: Алена Шимко
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