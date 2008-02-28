Раздел: Россия
В России лавина накрыла группу туристов
Один человек погиб.
В Карачаево-Черкесии (Россия) сошла лавина. Один человек погиб, шестеро пострадали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает ресурс Mash в Facebook, группа экстремалов из Московской области отправилась в закрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов с головой. К спуску они не были готовы. Гид погиб, остальные отделались ушибами, их уже вытащили.
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«В составе этой группы скорее всего был 50-летний Дмитрий Орлов, директор казначейства банка „Открытие“. Пострадавшего уже доставили в госпиталь - с многочисленными переломами. Оста
В Карачаево-Черкесии (Россия) сошла лавина. Один человек погиб, шестеро пострадали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает ресурс Mash в Facebook, группа экстремалов из Московской области отправилась в закрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов с головой. К спуску они не были готовы. Гид погиб, остальные отделались ушибами, их уже вытащили.
Читайте также: Лавина в горах Швейцарии накрыла группу лыжников
«В составе этой группы скорее всего был 50-летний Дмитрий Орлов, директор казначейства банка „Открытие“. Пострадавшего уже доставили в госпиталь - с многочисленными переломами. Оста
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