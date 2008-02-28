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Раздел: Россия  
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В России лавина накрыла группу туристов

В России лавина накрыла группу туристовОдин человек погиб.

В Карачаево-Черкесии (Россия) сошла лавина. Один человек погиб, шестеро пострадали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Как сообщает ресурс Mash в Facebook, группа экстремалов из Московской области отправилась в закрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов с головой. К спуску они не были готовы. Гид погиб, остальные отделались ушибами, их уже вытащили.

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«В составе этой группы скорее всего был 50-летний Дмитрий Орлов, директор казначейства банка „Открытие“. Пострадавшего уже доставили в госпиталь - с многочисленными переломами. Оста
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 Теги: Россия, турист

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