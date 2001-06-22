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ЧМ-2018: Аргентина вырвала победу над Нигерией и вышла в плей-офф

ЧМ-2018: Аргентина вырвала победу над Нигерией и вышла в плей-оффСборная Аргентины в последний момент пополнила состав участников 1/8 финала чемпионата мира.

Начало матча складывалось по сценарию Аргентины – Месси уже на 14-й минуте реализовал выход один на один с вратарем и стал третьим аргентинцем после Диего Марадоны и Габриэля Батистуты, забившим на трех чемпионатах мира подряд. В концовке тайма у Месси был шанс удвоить счет, но вратарь
Нигерии перевел в штангу удар со штрафного.

Едва ли начался второй тайм, как Аргентина вновь оказалась на грани от вылета. На 51-й минуте Маскерано в своей штрафной завалил опекуна, а Мозес непринужденно реализовал пенальти.

От сенсационного вылета с Мундиаля Аргентину на 86-й минуте спас совсем не тот футболист, от которого ожидался подвиг. Крайний защитник Маркос Рохо в нужное время оказался в центре штрафной и вбил мяч в ближний угол.

Аргентина все-таки продолжает свой путь на чемпионате мира, но последствия неудачной игры на групповом этапе Лионель Месси и компания ощутят уже в 1/8 финала, ведь первым соперником «Альбиселесте» в плей-офф станет грозная Франция.

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Нигерия — Аргентина 1:2
Голы: Мозес, 51 (с пенальти) — Месси, 14, Рохо, 86

Нигерия: Узохо — Балогун, Троост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90) — Мозес, Этебо, Микель, Ндиди, Идову — Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80) — Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72) — Месси, Игуаин.

Предупреждение: Балогун , Микель — Маскерано, Банега, Месси

Турнирная таблица: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 2.
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 Теги: ЧМ-2018, Аргентина, Нигерия

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Сегодня, 23:04 » Автор: Иван Мартынов
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